Más de 150 infracciones se levantaron tan sólo en el mes pasado a vehículos que cometieron faltas en el interior del Mercado de Abastos, al reanudarse los operativos viales en esta central, confirma el coordinador del programa, Óscar Candelario:

“150 infracciones en los operativos que tuvimos en el mes pasado, pero sin exagerar, hubo más de mil apercibimientos verbales a los conductores de que no se estacionen en camellón, de que no se estacionen en doble fila, de que no se estacionen hasta en triple fila…Y es el cuento de nunca acabar”.

Los operativos viales en calles del Mercado de Abastos continuarán permanentemente. (Por José Luis Jiménez Castro)