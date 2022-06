Con un formato híbrido, presencial y virtual regresa el evento de tecnología Talent Land del 20 al 24 de julio en Expo Guadalajara.

Se esperan la asistencia de 25 mil personas y más de dos millones conectadas de manera virtual, informa el director del evento, Raúl Martín Porcel, quien señala que este año no habrá área de camping que realizaban 12 mil jóvenes que llegaban de otras partes del país.

“Este año, debido a que todavía la pandemia no terminó, tomamos la decisión de que el camping no tendría lugar. Obviamente hemos cerrado un montón de acuerdos con toda la asociación de hoteleros y demás para que tengan precios muy económicos, muy accesibles para todos los jóvenes que vienen de fuera de Jalisco. Acampaban 12 mil jóvenes”.

El evento se realiza las 24 horas del día.

El boleto cuesta tres mil 900 pesos y mil 900, sólo en el mes de junio, habrá ocho mil becas completas. (Por Claudia Manuela Pérez)