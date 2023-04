Finalmente, tres días después de haber informado que estaba enfermo de Covid, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en la escena pública mediante un video mensaje que transmitió en redes sociales, donde explicó que sí sufrió un mareo y se le bajó la presión.

“Estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya, y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido, fue una especie de vagido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, si tuve esa situación de desmayo transitorio”.

Dijo estar muy bien, trabajando, y que él mismo escribió el mensaje en redes sociales que tanta polémica causó. (Por Arturo García Caudillo)