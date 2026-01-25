En boxeo, Julio César Chávez hijo de la leyenda, derrotó por nocaut al argentino Ángel Julián Sacco en el cuarto asalto, en combate celebrado anoche en San Luis Potosí y que marcó su regreso al ring.

La última pelea del Junior fue en junio del año pasado cuando perdió ante el estadounidense Jake Paul y después fue deportado de Estados Unidos y al arribar a México pasó una semana detenido en la cárcel de Hermosillo, actualmente continua su proceso legal en libertad condicional.

Su hermano, Omar Chávez noqueó en el segundo asalto al colombiano José Miguel Torres; lo que provocó la rechifla de los asistentes. (Por Manuel Trujillo Soriano)