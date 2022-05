Previo al juego de la Liguilla entre Cruz Azul y Tigres, reapareció este jueves, Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente del equipo celeste durante muchos años y actualmente es prófugo de la justicia.

“Billy” difundió un video en el que asegura, muy pronto expondrá la versión de su exclusión de la Cooperativa, aunque nada menciona sobre su gestión como dirigente de la Máquina.

“Socio número 874 de la Cooperativa Cruz Azul, por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros para poder explicar por qué causas y sobre todo que conozcan la versión de los hechos porque no solamente duele me apena”.

“Billy” Álvarez fue acusado de desvío de recursos y operaciones con dinero de procedencia ilícita y es prófugo de la justica desde el 31 de julio del 2020. (Por Manuel Trujillo Soriano)