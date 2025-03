Después de varios días de no tener contacto con medios de comunicación ni tampoco contar con agenda pública, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro reapareció a través de redes sociales en un video, en el que insistió que en Jalisco no habrá carpetazos, aludiendo al caso del rancho izaguirre en Teuchitlán, y aseguró que el estado seguirá colaborando con la Fiscalía General de la República hasta conocer la verdad de los hechos.

Lemus Navarro llamó a la unidad para solucionar el tema de las desapariciones en Jalisco.

“Necesitamos de su apoyo y es un gran momento para tocar fondo y decir de aquí en adelante unidos todos. Necesitamos que ustedes nos ayuden, por ejemplo las universidades a concientizar a los jóvenes de que no caigan en esas falsas ofertas de trabajo que se hacen a través de las redes sociales y que los llevan a las centrales camioneras para después llevarlos a los centros de adiestramiento. Necesitamos de ustedes. Necesitamos de su colaboración para poder atender a los colectivos y a las madres (…) necesitamos ser empáticos”.

El gobernador aceptó que el camino para erradicar las desapariciones en Jalisco largo, pero dijo se sigue trabajando. (Por Edgar Flores Maciel)