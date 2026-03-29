Tras superar una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi nueve meses, este domingo, el mediocampista mexicano, Luis Chávez volvió a la actividad con el Dinamo de Moscú al entrar de cambio y jugar algunos minutos en el duelo amistoso que el Dinamo le ganó por goleada de 5-0 al FC Tver.

Aunque apenas fueron unos minutos, Chávez se mostró muy emocionado por regresar a la actividad; en primera instancia agradeció a su familia y a quienes colaboraron en su rehabilitación y escribió en sus redes sociales: “Qué gran día! Después de casi 9 meses de mi operación volví a jugar un partido de futbol, bendito seas mi Dios”.

Luis Chávez tuvo una destacada participación en la pasada Copa del Mundo Catar 2022 con la Selección Mexicana y espera recuperar su nivel en las próximas semanas para lograr subirse a la lista final del técnico, Javier Aguirre y estar presente en el Mundial 2026. (Por Manuel Trujillo Soriano)