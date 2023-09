El presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó que el informe de su gobierno sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se parezca a la Verdad Histórica de Murillo Karam.

“Ellos insisten de que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer estos casos en el lamentable caso de Ayotzinapa. El abogado salió a decir, desde luego respeto su punto de vista, no lo comparto, de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada Verdad Histórica. Creo que exageró o se confundió”.

Y como los familiares de los desaparecidos no quisieron recibir el documento en protesta porque no hubo respuesta a sus peticiones, anunció que hoy mismo lo subirá a la página de Presidencia. (Por Arturo García Caudillo)