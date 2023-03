Es falso que los cárteles del narcotráfico dominen zonas del territorio nacional, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a las declaraciones de Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos.

“Eso es falso, no es cierto. Hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y se le informó de que no era cierto. Estamos ahora analizando aquí lo de Chihuahua. Si dominara el narco pues no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron del asesinato de los sacerdotes. No hay ningún lugar del territorio nacional en que no haya presencia de la autoridad“.

Si dominara el narco, agregó, no se estarían destruyendo constantemente laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas y eso, añadió, lo sabe Blinken. (Por Arturo García Caudillo)