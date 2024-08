El presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó hablar con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma al Poder Judicial, pues es un tema que corresponde únicamente a los mexicanos.

“Es que, diálogo siempre debe de haber, el asunto es que los temas relacionados con México pues nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos para hacer la guerra en el mundo. ¿Qué me tengo yo que meter?”.

Y de paso, con este tema aprovechó para arremeter en contra de sus adversarios, ya que, insiste, son ellos los que no quieren que haya democracia. (Por Arturo García Caudillo.)