Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador, que las grandes obras de infraestructura de su administración se estén financiando con deuda pública, pues hay ingresos suficientes para su construcción.

“El Tren Maya no se está financiando con deuda, no. Ni el aeropuerto se financió con deuda, ni el interoceánico, todo el desarrollo del Istmo no se está financiando con deuda. Si estamos bien en las finanzas; si el peso no se ha devaluado; si está llegando inversión extranjera como nunca, porque es récord; si se están creando empleos; si ya está creciendo la economía es porque ha habido disciplina en el manejo de las finanzas y eso lo saben en el mundo”.

Celebró la aprobación de la Ley de Ingresos, aseguró que el endeudamiento aprobado por el Congreso para 2023, por un billón 170 mil millones de pesos, es para el pago del servicio de la deuda y confirmó que la Tesorería de la Federación cuenta con una reserva por 150 mil millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)