El presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó que, como reveló una investigación periodística, en su administración se realicen prácticas de espionaje en contra de ciudadanos, aseguró que se trata simplemente de labores de inteligencia y respondió con evasivas cuando se le aclaró que esta situación es muy frecuente en contra de activistas y periodistas.

“Eso seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que llevan a cabo los organismos encargados de hacer este trabajo. —O sea, ¿usted no supo de este espionaje en específico? —No, no, no, y les tengo confianza a los mandos porque saben muy bien que esta prohibido el espionaje. No hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor ni a ningún periodista. Además para que vamos a espiar. Independientemente de que es un acto de deshonestidad y de falta de principios el estar espiando, si ya sabemos que todos los medios están en contra de la transformación”. (Por Arturo García Caudillo)