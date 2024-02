A ocho meses de que concluya su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura no ver en el panorama, una crisis de cambio de sexenio.

“No veo, por ejemplo, una crisis económica-financiera como la que se padeció al término del gobierno de Salinas y a la entrada del gobierno de Zedillo. No veo eso, la crisis de diciembre, no la veo. Y no veo tampoco el que vayan a haber asesinatos políticos, como se dieron en un tiempo, y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un narcoestado”.

Tampoco ve, añade, una amenaza de sometimiento o intervención por parte de algún gobierno extranjero y por el contrario, dice vislumbrar un país en crecimiento y con progreso. (Por Arturo García Caudillo)