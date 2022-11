Rechaza el Gobierno de Jalisco un boicot de la marcha de la Universidad de Guadalajara por medio del transporte público.

El gobernador, Enrique Alfaro, indica que el diálogo no está cerrado y celebra el descuento de 37 millones de pesos que aplicó el congreso al presupuesto de la UdeG por los gastos en las marchas de protesta.

“Cuando ellos actúen como autoridades universitarias y no como lo emisarios de Raúl Padilla nosotros estamos listos para platicar para ver qué más podemos hacer, pero es una decisión de los diputados que yo reconozco y aplaudo porque aquí en este Estado se respeta el derecho a la libre manifestación de las ideas, pero no con dinero público”..

Cifras del gobierno de Jalisco estiman 38 mil participantes en la marcha de la UdeG. (Por Claudia Manuela Pérez)