Más que llamar a los criminales a comportarse, es necesario convocar a las autoridades a que cumplan con su deber y garanticen la seguridad de los mexicanos durante las elecciones, dice el consejero del INE, Jaime Rivera.

“Yo no se si eso tendría sentido, yo no sé qué clase de llamados se podrían hacer a asesinos, a criminales. Yo no creo que tengan mucha conciencia cívica. En todo caso a mí me parecería inútil o totalmente ineficaz. Eso sería casi una forma de normalizar la violencia. Más bien creo que sí es válido hacer, por parte de este instituto, un enérgico llamado a las autoridades de gobierno, que son las responsables de brindar seguridad pública a todos los mexicanos”.

Sin embargo, aclara, existe un compromiso por parte de las autoridades de desplegar 260 mil elementos de las Fuerzas Armadas, para que brinden seguridad en todo el territorio nacional durante la jornada electoral. (Por Arturo García Caudillo)