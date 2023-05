Por enésima ocasión, el Gobierno de la República rechaza que en México se produzca fentanilo, particularmente en Sinaloa, para lo cual el secretario de Marina, Rafael Ojeda, analizó dos reportajes que medios ingleses realizaron en la sierra sinaloense.

“No lo vamos a negar parcialmente, lo vamos a negar totalmente. En todos los laboratorios que hemos nosotros decomisado, tanto el ejército como nosotros, si se trata de precursores, no hemos encontrado bidones que no tengan la característica de qué se trata, porque imagínense que lleven veinte o treinta bidones sin saber lo que llevan ahí, ¿cómo lo van a mezclar? Lo que están viendo ahí son los típicos laboratorios que hay ahí e la sierra que se dedican a producir metanfetaminas, no se dedican a producir fentanilo. No negamos que se hayan decomisado pastillas de fentanilo, el ejército ha decomisado muchas, pero en las ciudades, no en la sierra”. (Por Arturo García Caudillo)