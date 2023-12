Tras dos rondas de votación, el Pleno del Senado de la República no logró el consenso necesario ni la mayoría calificada, por lo que no fue posible designar a dos de los cuatro magistrados faltantes en el INAI. Al respecto, el senador perredista Antonio García Conejo, expresó.

“Así es que hoy quiero que quede claro que un servidor y mis compañeros, que ya lo han expresado, estamos nosotros haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que se cumpla un mandato constitucional, pero que quede claro, quienes se han opuesto son los que hoy tienen el Gobierno de la República y que están representados aquí en el Senado, y que es el grupo mayoritario y sus aliados, que no han querido que se transparente”.

Y es que, para variar, la mayoría de Morena y sus aliados votaron en contra de todas las propuestas, dejando una vez más incompleto al INAI. (Por Arturo García Caudillo)