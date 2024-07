Ante las críticas misóginas que ha recibido tras su triunfo en las urnas, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que no dirían lo mismo si fuera hombre.

“La pregunta es si seguirían diciendo lo mismo si no fuera mujer quien va a gobernar. ¿Qué sorpresa hay en somos parte del mismo proyecto, ¿cuál sorpresa? Participé en el gobierno presidente López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno; fui su vocera en su candidatura a la Presidencia en el 2006; en el 2008 coordiné el movimiento de las adelitas en contra de la reforma del petróleo; y en el 2012 estuve en la Ciudad de México y en Puebla, al mismo tiempo que era universitaria, al mismo tiempo que era mamá y dedicándole tiempo al movimiento. Y después formamos Morena juntos, su servidora escribió la primera declaración de principios de Morena. ¿Entonces qué sorpresa hay ahora de que resulta que somos parte del mismo movimiento? Pues no hay sorpresa”.

En cuanto al rumor de que incluirá a alguno de los hijos del presidente López Obrador en su gabinete, dijo que no caería en especulaciones. (Por Arturo García Caudillo)