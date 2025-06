Por ningún motivo se utilizará la fuerza pública en contra de la disidencia magisterial, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y hay demandas que como se han planteado en las mesas con las y los maestros que están en paro de la CNTE que es muy difícil cumplir porque no hay el presupuesto suficiente. Entonces, vamos a esperar al día de hoy. El diálogo es lo más importante, nosotros no vamos a usar la policía ni la Guardia Nacional para reprimir nunca a nadie. Entonces, se busca siempre el diálogo. ¿No estamos de acuerdo?, pues no, no estamos de acuerdo, pero un gobierno responsable tiene que buscar siempre esquemas de diálogo frente a una protesta social”.

Por tal motivo, a pesar de que el plantón de la CNTE se mantiene en el zócalo y el paro nacional continúa, Sheinbaum insiste en que lo mejor es esperar a que los mentores tomen decisiones y por ello les reitera que la puerta del diálogo siempre estará abierta. (Por Arturo García Caudillo)