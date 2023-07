Aunque se llevó a cabo la diligencia ordenada por un Juez de Distrito, para que las autoridades estatales regresaran los 16 camiones de la ruta 24 que se encontraban asegurados desde hace dos años, los dueños de los vehículos no aceptaron los automotores, porque se los querían regresar inservibles.

El representante de la Federación de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco, Enrique Galván Vargas, comenta:

“Y ordenan nos las entreguen el día de hoy a la 10 de la mañana, pero resulta que las unidades están inservibles, realmente inservibles, no es que les falte una batería, algo, están inservibles, parte de motor, de transmisión, de los frenos, sistema eléctrico, o sea ya no sirven las unidades”.

Señalan que al no atenderse el mandato judicial como se había ordenado y el desacato de las autoridades, se presentarán las denuncias penales correspondientes, pero además, exigirán sanciones contra los funcionarios que habrían desvalijado los vehículos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)