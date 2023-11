Luego que la fiscalía de Jalisco dio a conocer el nuevo protocolo de actuación ante la recepción de reportes y denuncias anónimas sobre fosas clandestinas, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco manifestó su rechazo.

A través de un desplegado el colectivo indicó que el protocolo limita la participación de las víctimas en la investigación de sus familias y atenta contra la transparencia de los procesos de investigación.

Señalan además que el protocolo no fomenta el trabajo colaborativo entre autoridades y colectivos, además que no cuida la seguridad e integridad de las víctimas y solo de los servidores públicos.

En repetidas ocasiones los colectivos han pedido a las autoridades que les permitan dar seguimiento a los procesos de exhumación pero no han obtenido respuesta oportuna. (Por José Luis Escamilla)