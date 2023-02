La sobredemanda a raíz de la pandemia, así como la guerra entre Rusia y Ucrania, son dos de las causas que han provocado no desabasto generalizado, sino “faltantes temporales de medicamentos”, reconoce Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México.

“Esto se fue agravando por que la fabricación de los medicamentos “faltantes”, no desabasto generalizado, sino faltantes temporales y eso ha afectado no solamente a los medicamentos que tienen que ver con el sistema nervioso central, también con la fabricación de medicamentos que tienen que ver con padecimientos crónico degenerativos”.

El 15 por ciento de las recetas no se surte, por lo que Pascual Feria sugiere a los pacientes acudir a otras opciones, porque el 85 por ciento de los medicamentos tiene genéricos. El faltante se da, sostiene, en promedio entre dos y cinco semanas. (Por Gricelda Torres Zambrano)