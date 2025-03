Por mayoría, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la Sección Instructora para desechar por notoriamente improcedente la solicitud de la Fiscalía de Morelos para retirar el fuero al ex futbolista y hoy diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, acusado por su media hermana de intento de violación. Antes de la votación y con el respaldo de la bancada morenista, Blanco Bravo subió a la tribuna asegurando estar dispuesto a comparecer ante las autoridades.

“No estás solo, no estás solo. —Con su permiso…Todo esto que se me está haciendo es injustificado. Lo único que les pido y que yo con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la fiscalía. Yo no tengo miedo, aquí estoy y estoy parado ante ustedes y estoy de frente dándoles la cara”.

De esta forma, el ex gobernador de Morelos mantiene el fuero constitucional y no podrá ser juzgado por la Fiscalía de Morelos. (Por Arturo García Caudillo)