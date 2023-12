Las estadísticas no mienten y en particular las del C5 estatal revelan que los jaliscienses no valoran y no saben usar los números de emergencias.

De acuerdo con estadísticas proporcionadas por el llamado Escudo Urbano entre Enero y Octubre el 911 recibió cinco millones 374 mil 576 llamadas, pero de éstas solamente el 50 por ciento fueron verídicas, mientras que la otra mitad fueron llamadas de broma o fueron llamadas abandonadas es decir, el usuario colgó el teléfono.

Abril es el mes con más llamados al 911 con 654 mil, pero también ha sido el mes con más llamadas falsas con el 59 por ciento del total.

Por cierto que es en la zona metropolitana de Guadalajara donde más llamadas falsas o de broma se hacen al 911. (Por José Luis Escamilla)