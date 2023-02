Denuncia el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acciones judiciales para impedir que el ex director de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, uno de los principales beneficiarios de la supuesta red de corrupción creada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mantuviera bloqueadas sus cuentas bancarias.

“Antes de la resolución del Tribunal Colegiado, hubo un juez que le concedió un amparo, no contra su inscripción en la lista, que no podría, una suspensión definitiva, el juez no puede hacer eso, pero sí puede ordenarle a la UIF que desbloquee la cuenta la cuenta concreta. Nosotros teníamos una cuenta bloqueada de cinco millones y medio, el juez lo desbloqueó y al día siguiente adiós”.

Explicó que las cuentas de Cárdenas Palomino estaban relacionadas con las de García Luna, pues aunque eran independientes, una se nutría de la otra. (Por Arturo García Caudillo)