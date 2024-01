Familiares y amigos de Alaniz Luna Nicole Suárez Ruiz se manifiestan esta mañana y bloquean la carretera a Chapala a la altura del Fraccionamiento Los Agaves, luego que a un año de su feminicidio no se le ha hecho justicia.

La menor, a sus 14 años, fue acuchillada el 5 de enero de 2023 por un joven con quien Nicole tuvo una relación sentimental. El causante Francisco N. no ha sido detenido a pesar de está plenamente identificado.

El pasado viernes familiares se manifestaron y este lunes de nuevo salieron a las calles para reclamar justicia, pues afirman la Fiscalía no avanza con las indagatorias y por ello bloquean de manera intermitente la carretera a Chapala a la altura del Fraccionamiento Agaves.

Se informó que ya acudieron autoridades a dialogar con los inconformes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)