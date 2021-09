La Fiscalía General de la República es un elefante blanco que ha entorpecido los avances en torno a la investigación sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, así lo comenta el vocero de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales.

“La Fiscalía General, como ya lo hemos apuntado, le hicimos ver ahí al presidente de la República, que no esta caminando, que, como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina, reumático, pues eso le dijimos, bueno, la fiscalía es algo parecido. Y le dijimos, bueno, tenemos ejemplos importantes que no está caminando. Uno es que no se han ejecutado las órdenes de aprehensión desde hace seis meses, 40 órdenes sin poder ser ejecutadas, no se ha traído a Tomás Zerón, no se ha podido traer para su procesamiento”.

Pero además, dice, hay elementos de prueba suficientes que involucran al Ejército Mexicano, y por tanto, se debe desplegar una investigación exhaustiva contra militares. La respuesta del presidente, agregó, fue que hay avances y que se revisará lo que esté pendiente. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)