Suman cinco semanas a la alza los contagios de Covid-19 en México y es importante que se tomen medidas de protección como es principalmente el uso de cubrebocas en lugares cerrados y concurridos, señala el infectólogo, Héctor Raúl Pérez Gómez.

Destaca que se registra un diez por ciento de aumento de casos en todo el país y hasta un 18 por ciento en entidades del centro de la República, como son la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, además de Nuevo León.

En Jalisco aún no hay repunte de casos.

“Se considera que están ocurriendo dos cosas: primero que posiblemente haya subvariantes de Omicron que están volviendo a ser de incrementado contagio, pero los casos que se están reportando, sobre todo en los estados de la República que tienen más contagios no son casos graves, eso es importante dejarlo claro y no ha incrementado la ocupación hospitalaria”. (Por Claudia Manuela Pérez)