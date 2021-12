La recompensa de cinco millones de dólares que ofrece el Gobierno de los Estados Unidos por los hijos del Chapo Guzmán no es un permiso para violar la soberanía de nuestro país, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si están en territorio nacional a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia, ni en ninguna otra en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México”.

Aseguró que Ovidio Guzmán, a quien se capturó y liberó en 2019, sigue siendo objetivo prioritario para el Gobierno de la República y reiteró su compromiso de no permitir la impunidad. (Por Arturo García Caudillo)