En el Espacio de Yotube denominado “Guardianes de la Tradición” con Fernando Quirarte y Demetrio Madero, el dueño del Guadalajara, Amaury Vergara, dijo que ha invertido mucho dinero en refuerzos, pero reconoce que se han equivocado en algunas contrataciones.

“Me he equivocado y hemos traído jugadores que no rindieron o que no dieron lo que tenían que dar, me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes, entonces tenemos que ser muy inteligentes porque la gente dice, ha no quieres gastar dinero te vale madre al contrario me importa tanto que yo cuidaré con las personas que están a cargo con el director deportivo que además, también, es que Amaury se mete, yo dejo que el director deportivo haga su trabajo”.

Indicó por otro lado, que hay jugadores que han pedido salir del equipo porque no pueden con la presión de jugar en Chivas.

“Hay jugadores que no aguantan con la presión de Chivas y eso de repente hay que humanizar y no los juzgo, más bien a veces no pueden con la exigencia de Chivas, no pueden con la presión y simplemente no pueden, ha habido ocasiones en que jugadores con sus papás han venido hablar con nosotros para decirnos ‘por favor déjenos salir, porque no podemos con la presión’, y con lo que significa estar jugando para el primer equipo. No tengo intención de decir nombres, pero ha pasado”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)