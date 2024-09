Luego que en el dictamen presentado por el ayuntamiento de Guadalajara para no dar prorroga a la empresa Caabsa para el servicio de recolección de basura, señalando que tienen un adeudos de mil 512 millones de pesos con el ayuntamiento de Zapopan, por la disposición final de los desechos en el basurero de Picachos, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, señaló que si hay una adeudo, pero que actualmente ronda los mil millones de pesos.

“Obviamente esto es una cuota como particular, no como cuota de un ayuntamiento que sea accionista del fideicomiso no, pero bueno, no se han acercado, estaremos viendo a ver qué pasa para que en algún momento saldemos esa cuenta”.

Frangie aseguró que ya iniciaron el proceso administrativo y legal para que la empresa Caabsa realice el pago del dinero que se le adeuda al ayuntamiento de Zapopan. (Por Héctor Escamilla Ramírez)