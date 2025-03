Este lunes arrancó de lleno la prohibición a nivel nacional para que las escuelas de educación básica dejen de vender comida chatarra en sus cooperativas así como también al exterior de los planteles.

Aunque la restricción inició desde el pasado sábado, el titular de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, reconoció que se tienen reportes de escuelas que no acataron la normativa.

“Hoy a arrancar esta campaña en donde vamos a vender solo alimentos saludables. Nos vamos a hacer un esfuerzo colectivo. Efectivamente, hemos tenido reportes de algunas escuelas que han infringido esta disposición, pero es cosa de tiempo, vamos a apostar a la perseverancia, a la educación a la formación, para poder conseguir la meta de que solo se vendan alimentos saludables”.

Sobre posibles sanciones para los planteles que no acaten la restricción, Flores Miramontes aclaró que será la COFEPRIS la encargada de tener alguna reacción si es que no se cumplen los lineamientos, pues dijo, está claramente estipulado la normatividad. (Por Edgar Flores Maciel)