Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, costó más de lo programado.

“Hubo un incremento en el caso de la Refinería porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto, pero tienen que estar ustedes tranquilos, y desde luego, toda la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la Refinería, que no hay corrupción, que ya no es el tiempo de antes”.

Defendió la gestión de la responsable de la obra, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, de quien, aseguró, es una persona honesta; y por el contrario, calificó como politiquería las denuncias del Instituto Mexicano para la Competitividad, sobre irregularidades en esta y otras construcciones de la actual administración. (Por Arturo García Caudillo)