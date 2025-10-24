La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública urbana reveló que el 78.9 por ciento de los habitantes de Guadalajara vive en inseguridad, cifra que empeoró desde el último resultado de la ENSU.

Ante ello, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, contestó que los delitos en la capital de Jalisco sí han disminuido, pero la percepción de los ciudadanos es la tarea pendiente.

“Ese ha sido el reto de muchos gobiernos, cómo mejoras la percepción y nosotros les podemos decir que estamos atendiendo, estamos trabajando y repito, entendemos que es la agenda más importante y a lo largo de estos 13 meses hemos tenido avances también, ya llevamos 33 bandas desmanteladas con 108 detenidos, hemos estado trabajando mucho en esta agenda, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca, entendemos la radiografía de este momento, la valoramos”.

La presidenta de Guadalajara admitió que algo se debe hacer respeto a mala percepción de seguridad en el municipio. (Por Gustavo Cárdenas)