Aunque reconoció que la apertura del nuevo tramo de la Vía Corta de Guadalajara a Vallarta es importante y que permite los viajes en dos horas y medio, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, señaló que esperan que para agosto pueda estar terminado el tramo faltante que va de Bucerías hacia Vallarta. Señaló que la vía corta fue factor para que la afluencia turística en Vallarta llegara a 95 por ciento en este periodo de asueto.

Sin embargo, el gobernador reconoció que algunas casetas son costosas, por ejemplo la del tramo Jala Compostela, la llamada Amado Nervo, que cuesta 193 pesos.

“Pero hay que recordar que no es un tema de nosotros, que las casetas son federales y quien establece las cuotas es la Secretaría de Comunicaciones a partir de la concesión que existe. El gobierno del Estado no tiene injerencia en ese tema, pero sí se me hizo cara, a mí también”.

Este domingo por la tarde, automovilistas inconformes con el cobro de la caseta Amado Nervo tomaron estas instalaciones.

Exigen una reducción en el peaje. (Por Héctor Escamilla Ramírez)