Una gran noche llena de figuras deportivas se vivió en Palacio de Gobierno de Jalisco, donde este viernes sin la presencia del Gobernador Enrique Alfaro, un total de 36 atletas, 14 entrenadores y tres jueces que tuvieron participación en la justa olímpica de Tokio fueron reconocidos; además de la ciclista Jessica Salazar, la pesista Janeth Gómez y el patinador sobre hielo Donovan Carrillo, quienes han logrado también resultados destacados en nombre de Jalisco y de México.

Mónica Rodríguez recibió el máximo galardón de Premio Estatal del Deporte, y ganó de igual manera la Medalla al Mérito.

“Muy agradecida, contenta y feliz. Estos satisfecha de ver todo mi esfuerzo recompensado en un esfuerzo tan importante”.

La terna de ganadores de este galardón la completaron Arnulfo Castorena en segundo lugar, y Lenia Ruvalcaba en tercero; en tanto que en deporte convencional, los ganadores fueron la clavadista Alejandra Orozco, así como Jorge Orozco de tiro deportivo en segundo, y Dafne Navarro, de gimnasia de trampolín, en tercero.

Aparte se le entregó un reconocimiento a Eddy Reynoso por su gran labor como entrenador de boxeo, y debido a que por ser profesional no puede ganar el Premio Estatal del Deporte.

“La semanas más espectacular y la mejor de mi vida como entrenador. De niño me traía aquí al Palacio de Gobierno y ahora que se me tome en cuenta con un reconocimiento es algo muy bonito para mi”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoCode)