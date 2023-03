A una semana de inaugurado y ya presenta desperfectos, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, afirmó que ya se realizan las reparaciones en la plazoleta Luis Barragán y la escultura El Palomar en el cruce de Paseo Alcalde y Leando Valle

En redes sociales se documentaron losetas sueltas en la fuente espejo de agua, así como en la zona peatonal. El edil reconoce que aunque se inauguró, la obra no ha sido entregada por la constructora.

“En lo que soy muy claro es que el municipio no ha recibido la obra y no la vamos a recibir en tanto no esté completamente terminada, es decir, no vamos a liberar de responsabilidad al proveedor hasta que la plaza no se encuentre al 100 por ciento de como fue estipulado el contrato”.

El edil señala que falta resolver un tema de la fuente para que tenga el efecto rebozante y que se garantice el buen funcionamiento del Wi-Fi de la plazoleta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)