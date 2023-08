Sería una cerrazón no admitir que Xóchitl Gálvez es la puntera en las encuestas para coordinar el Frente Amplio por México, asegura el senador perredista, Miguel Ángel Mancera.

“Mira yo creo que sería una cerrazón no observar que hay una candidata que es Xóchitl Gálvez que está arriba en las encuestas que se han publicado. Yo no tengo por qué criticar ninguna encuesta ni descalificarla, entonces teniendo claro que hay una persona que está arriba, hay que hacer un esfuerzo y hay que subir. Nosotros hemos venido de atrás, hemos venido de estar en las encuestas pues muy por debajo y de ayer tener un acercamiento a dos puntos de quienes están en segundo lugar. Entonces, pues hay que seguir trabajando”.

El ex Jefe de Gobierno capitalino comentó lo anterior previo a que el FAM de a conocer quiénes pasarán a la segunda etapa del proceso de selección para encontrar al que a la postre se convertirá en el candidato de la oposición rumbo a la Presidencia de la República. (Por Arturo García Caudillo)