Al presentar su Plan de Salud 2024-2030, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que su prioridad será reconstruir el sistema que tan abandonado tiene la actual administración, al tiempo que arremetió en contra de la abanderada del oficialismo por su inacción en este tema.

“La continuidad con Claudia Sheinbaum es quitarle dinero a la salud y quitarle a ti los medicamentos, las vacunas, las cirugías y los estudios de laboratorio. Dice que puede resolver la salud, que puede resolver la seguridad ¿Por qué no lo hacen? Porque no levantó la voz cuando pasaba todo esto ¿Por qué no salió a defender a las mujeres que tenían hijos con cáncer, protestando afuera de su Palacio?”.

En Celaya, explicó que su estrategia contempla combatir la corrupción en la compra de medicamentos, dar prioridad en la atención a niños, jóvenes, madres solteras, personas con discapacidad y a adultos mayores, a quienes además entregará aparatos auditivos, prótesis dentales y operaciones de cataratas. (Por Arturo García Caudillo)