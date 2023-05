El pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al calendario electoral que recorta el proceso; en lugar que inicie en septiembre, será hasta noviembre y afirman eso ayudará a recortar gastos en la instalación de los consejos municipales y distritales y empatar con la elección federal.

Salvo las bancadas de Hagamos y Futuros, los diputados que aprobaron esta reforma afirmaron que no se afecta a las candidaturas independientes y las precampañas. Enrique Velázquez de Hagamos, acusó que fue irregular el modo como se dio el proceso y no se revisó la conveniencia:

<“Tú no puedes, en este caso, decidir que vas a recorrer el inicio de las campañas cuando debe de tener un análisis, ¿por qué inicia en septiembre? pues debe decir por qué. No es porque a alguien se le ocurrió. Es porque hay una serie de procedimientos que requieren los institutos tanto el INE como el Instituto Electoral para que le den los tiempos para hacer los procesos”. Hagamos advierten que impugnarán esta reforma. (Por Héctor Escamilla Ramírez)