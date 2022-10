De no reintegrarse el monto del déficit presupuestal que arrastra la UdeG, 59 mil espacios para jóvenes de preparatoria y educación superior están en riesgo, reitera su rector general, Ricardo Villanueva Lomelí.

“El CUTlajomulco ya no podría crecer, hasta hoy hemos absorbido los 63 millones de pesos de la nómina que cuesta con puras economías de la universidad, lo que nos ha puesto en una situación muy complicada que le hemos tenido que quitar gastos de operación a otros centros universitarios y preparatorias para poderle dar flujo al CUTlajomulco, digamos que CUTlajomulco no podría crecer.Las tres preparatorias nuevas no se podrían construir, o sea, no tenemos dinero para construir estas preparatorias y mucho menos para la nómina”.

Villanueva Lomelí espera que el gobernador Enrique Alfaro analice el oficio que le dejaron en Casa Jalisco, sobre el déficit presupuestal por 776 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado.

Hasta hoy no hay respuesta. (Por Gricelda Torres Zambrano)