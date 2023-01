El 80 por ciento de los asesinatos de mujeres en Jalisco no se consignan como feminicidio, debido a la incapacidad de la Fiscalía para investigar, lamenta la coordinadora de Cladem, Guadalupe Ramos Ponce.

“Pero el 80 por ciento los descartan y los encausan como homicidio o como parricidio, y solamente un 20 por ciento los están dejando como feminicidio cuando es exactamente lo contrario ¿no?. Y eso no refleja la realidad. La realidad es que tenemos un aumento exponencial de los casos de asesinatos de mujeres, de feminicidios, que no están siendo atendidos de manera adecuada”.

Ramos Ponce, investigadora e integrante del Observatorio Nacional del Feminicidio, sostiene que Jalisco cerró el 2022 con 185 asesinatos de mujeres.

Reprueba que las autoridades estatales presuman una disminución de casos dado que la realidad es diferentes, simplemente que no se clasifican como tal. (Por Gricelda Torres Zambrano)