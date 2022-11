El rector de Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, abandonó el informe de Gobierno del gobernador Enrique Alfaro en el Congreso del Estado, tras acusar que el mandatario estaba usando su discurso para mofarse de la casa de estudios y además faltar el respeto en varios temas como la violencia contra las mujeres, el conflicto dentro del Consejo de la Judicatura y otros asuntos de la agenda gubernamental.

La gota que derramó el vaso fue que cuestionaron a Alfaro sobre recursos, al parecer para un tema de la UdeG y dijo que no habría un peso para ello.

“Podría aguantar muchas cosas presupuestales y podría aguantar mucho orgullo, pero dignidad y la dignidad de la Universidad de Guadalajara que esta en letras doradas en ese Congreso, yo no voy a permitir que nadie se burle de la autonomía y la división de poderes y si estos diputados no se defienden yo también voy a ayudarles a defenderse”

Se le cuestionó al rector si la Universidad de Guadalajara estaría detrás de varias de las protestas que se presentaron en el informe, a lo que afirmó que la Universidad está detrás de muchas causas sociales en la entidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)