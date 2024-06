Al acudir esta mañana a la casilla en el Colegio Alemán en la zona de Las Cañadas en Zapopan, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, indicó que luego de haber conseguido que este año se aprobara el presupuesto constitucional para la casa de estudios, a los universitarios no les preocupan los resultados de la contienda.

“Y eso justo lo que le garantiza a la universidad es que ya no nos debe de preocupar quién gane las elecciones. La universidad tendrá su crecimiento institucional, vamos a engrandecer la educación de todos los jaliscienses. A partir del presupuesto constitucional justo lo que garantizamos es que los vaivenes de un gobierno y de otro no afecten a la institución pública que más movilidad social le genera a Jalisco”. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: @rvillanueval)