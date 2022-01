Después de darse a conocer el desafuero del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de abuso sexual contra una menor, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, reconoció que este personaje también habría tramitado amparos para evitar ser separado de su cargo como docente de la casa de estudios, en donde desde 1979 se desempeñó como maestro de derecho e investigador.

El rector señaló que serán respetuosos de los resolutivos que emitan las autoridades judiciales y que el magistrado está en su derecho de buscar estos recursos jurídicos, pero de lo contrario no podrá volver a dar clases en la institución:

“La Universidad no da reversa, este profesor fue dado de baja y no volverá a la Universidad. Lo que a derecho le corresponda también la universidad vamos a respetar”.

Covarrubias Dueñas, a su paso por la UdeG, tuvo varios señalamientos de hostigamiento contra estudiantes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)