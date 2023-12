El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, negó que la aprobación del presupuesto constitucional para la casa de estudios a partir del próximo año, haya sido una moneda de cambio con el grupo político de la Universidad de Guadalajara de cara a los comicios del 2024. Aseguró que se trató de un acto de buena voluntad de ambas partes.

Señaló que aún no descarta sus aspiraciones políticas y que se definirá en el mes de enero, para lo cual establecerá las vacaciones como periodo de análisis.

“No les puedo negar, este, en el 2015 viví una experiencia, una derrota electoral que no me arrepiento en lo más mínimo, pero claro que verlo, el ánimo social que hay en muchos sondeos y las invitaciones que me están haciendo, me obligan respetuosamente a considerarlas y contestar. No estaba en mis planes, pero si hay propuestas y tengo que dormirlo por lo menos unas vacaciones que no he tenido tiempo de pensar en eso”.

Señaló que los recursos nuevos serán destinados para terminar obras de infraestructura como el Centro Universitario de Tlaquepaque, el Centro Universitario de Tlajomulco, el de Chapala y proyectos en preparatorias. (Por Héctor Escamilla Ramírez)