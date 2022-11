Esta semana se recuerda a nivel mundial a las víctimas de accidentes de tránsito.

Con un acto conmemorativo en el camellón de avenida Chapultepec se recordó a las 232 personas vecinas de la Zona Metropolitana de Guadalajara que en 2021 murieron en siniestros de este tipo.

La señora Amanda Aguirre perdió a su hijo Edin el año pasado a consecuencia de un conductor borracho.

Lamenta que no se aprenda la lección.

“Más que coraje es mucha impotencia porque la justicia realmente no llega. Son pocos los casos en que el responsable está y ha estado tras las rejas. Son muy pocos, nosotros seguimos luchando y no vemos avance en nuestro caso”.

De las 232 personas que murieron en accidentes de tránsito el año pasado en la Zona Metropolitana 106 fueron peatones, 70 motociclistas y 15 ciclistas, entre otros. (Por José Luis Escamilla)