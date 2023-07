Diputados de todos los grupos parlamentarios recordaron en homenaje de cuerpo presente al fundador del PRD y Morena, Porfirio Muñoz Ledo, quien falleciera este domingo, a unos días de cumplir 90 años de edad. El presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, así lo recordó.

“Fue parte del tránsito de un sistema político antiguo a uno nuevo. Contribuyó de manera definitiva para que ese puente entre estos dos sistemas políticos antagónicos no se rompiera y para que la transición democrática de México se hiciera en paz, por la via de las instituciones y apegada a derecho. Descanse en paz Porfirio Muñoz Ledo, un gran mexicano, un hombre de Estado y un gran amigo”.

Mientras tanto, su compañera de partido, Aleida Alavez, expresó.

“Que descanse en paz el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, que quienes nos quedamos aquí recordaremos sus críticas, sus reproches, sus consejos ¿y por qué no? Hasta sus groserías”. (Por Arturo García Caudillo)