Durante su homilía en la misa especial en honor al Papa Francisco, el cardenal Carlos Aguiar Retes recordó que el santo padre estuvo tres veces en México y en todas visitó la Basílica de Guadalupe .

“Después de la visita del 2016, muchos de ustedes recordarán, el Papá Francisco pidió y estuvo frente a nuestra madre y me dijo, él, Carlos, no le di cuenta del tiempo que pasaba hasta que fueron por mi y me dijeron santo padre, la multitud está esperándolo y tuve que dejar a nuestra madre, por ello este es el lugar preferido del Papá Francisco, y por ello hoy, aquí, ante nuestra madre, le pedimos por su llegada a la casa del Padre”.

Al final de la misa, los fieles despidieron con una oración de agradecimiento, primero; y luego con un minuto de aplausos al primer Papa argentino. (Por Arturo García Caudillo)