El martes pasado fue el Día Internacional del Combatiente Forestal, y aunque todos estos héroes ahora tienen tecnología y herramienta que les ayudan a hacer más fácil y eficiente su trabajo, hace 40 años, quienes se dedicaban a esta labor no tenían nada, así que ellos mismos tenían que construir sus herramientas.

Esto lo narra el señor Ramiro Mora Robles, conocido entre sus compañeros como El Chilero, un septuagenario que durante 40 años de su vida formó parte del grupo de 10 combatientes forestales que por mucho tiempo eran los encargados de apagar los incendios en todo Jalisco.

“Antes con puras ramas y con las cámaras de llantas de las camionetas hacías tu tus apagafuegos, se llamaban, y así con horquetas para hacer guardarrallas, no había herramienta. Durabas hasta cinco o seis horas ahí en el incendio, y eran una carcanchas de camionetas, no creas que son como ahorita. Antes no había nada, osea, a la pura ley, a la pura ley le trabajabas”.

Tampoco había radios para que se comunicaran los combatientes, mucho menos tenían helicópteros ni camiones especiales con los que acercar agua. Pero eso sí, asegura que antes y ahora, en los combatientes forestales, hay un gran gusto por lo que hacen. (Por Aníbal Vivar Galván)